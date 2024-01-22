كريستوفر نولان يحصد جائزة شرفية في فرنسا تقديرًا لأعماله السينمائية

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أحمد جودة - القاهرة - تكريم جديد يحصل عليه المخرج الكبير كريستوفر نولان، من جهة بارزة في مجال السينما في فرنسا، بعد حصده جائزة جولدن جلوب.

ووفق ديد لاين، الجائزة التي سيحصل عليها نولان، هي جائزة شرفية يطلق ليها اسم Honorary César أو جائزة قيصر الشرفية.

كريستوفر نولان

وأثنى المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما للمخرج زاك شنايدر من تأثير كبير على عالم صناعة أفلام القصص المصورة، وافلام الخيال العلمي.

ووفق ديد لاين، تحدث نولان في حوار جديد عن رأيه في شنايدر، مؤكدًا أنه يرى للمخرج الذي ابتكر عالم dc، دورًا هامًا في إثراء أفلام القصص المصورة.

فيلم Oppenheimer

وخلال حديث جديد له لوسائل الإعلام الغربية، عبر المخرج الكبير كريستوفر نولان عن اعتزازه بفيلم Oppenheimer، بوصفه أنه أنجح الأعمال السينمائية التي صنعها في تاريخه.

ووفق ديد لاين، كان قد حصل نولان على ترشح كأفضل مخرج لفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب هذا العام، مع ترشحه الفيلم ونجمه كيليان مورفي أيضًا لجوائز جولدن جلوب.

وتقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، سيتلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير المقبل، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة.

يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة إخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.

ووفق ديد لاين، فإن نولان نفى وجود أي خطوات رسمية بشأن اختياره لإخراج الأجزاء القادمة من افلام جيمس بوند، وأنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين الشركة المنتجة.