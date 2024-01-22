نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عبير صبري في فيلم "ليلة العيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة عبير صبري، حاليًا عرض فيلم "ليلة العيد" المقرر عرضه بالسينمات يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، وتجسد خلال أحداثه دور سيدة متزوجة تعاني من العنف الزوجي وتظهر خلال الأحداث مرتدية الحجاب والنقاب.



أبطال فيلم "ليلة العيد"



فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سميحة أيوب، يسرا اللوزي، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

مشاركة عبير صبري في حدوتة منسية



وتلعب عبير صبري دور سيدة تُدعى دهب في مسلسل "حدوتة منسية"، وتتعرض لمشاكل عائلية مع حماتها سوسن بدر، وتصل الأحداث إلى ذروتها ومن المقرر عرضه يوم 27 يناير على قناة CBC.



طاقم عمل المسلسل



مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين ومقرر عرضه قريبًا.



آخر أعمال عبير صبري

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مشاركتها في مسلسل جميلة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وهو من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلي، لطيفة فهمي، صبري عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.