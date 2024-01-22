نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الترويجي لفيلم أكشاي كومار الجديد Bade Miyan Chote Miyan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

Bade Miyan Chote Miyan

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

ونقل الموقع البوستر الترويجي للفيلم، الذي من المقرر طرح إعلانه التشويقي الأول بتاريخ 24 يناير الجاري.

وكان قد أعلن النجم الهندي اكشاي كومار عن ضم النجم القدير سنجاي دوت لأبطال فيلمه الجديد Welcome To The Jungle عبر منشور له على إنستجرام.

ووفق موقع إنديا توداي، فإن اكشاي قام بنشر مقطع ترويجي يجمعه بنجم السينما الهندي، وكانا في جولة معًا على الأحصنة.

وكان قد استغل النجم أكشاي كومار مناسبة ذكرى عيد مولده لطرح أول مقطع تشويقي لفيلمه الجديد Welcome 3 الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة ناجحة.

ونقل موقع إنديا توداي المقطع التشويقي للفيلم، الذي يضم تشكيلة كبيرة من نجوم بوليوود، ومنهم ديشا باتاني، وسانجاي دوت.

والفيلم الذي أعلن عنه كومار سيحمل هذه المرة عنوان مميز، هو 'Welcome To The Jungle.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة أعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر ايضا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.