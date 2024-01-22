نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زيارته.. 10 نصائح لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، والقرر إقامته من الفتره 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، بمركز ارض المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



نصائح لرواد معرض الكتاب

وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني"، أهم 10 أشياء يجب على رواد المعرض وجمهوره الحرص عليهم للاستمتاع بأيام معرض الكتاب.



1- الجدول الزمني: قم بتحديد الأيام والفترات التي تناسبك لزيارة المعرض مسبقًا لتحظى بتجربة ممتعة دون إرهاق.

2- القائمة المسبقة: قم بإعداد قائمة بالكتب التي تهمك وترغب في شرائها أو استعراضها.

3- الملابس الكاجوال والراحة: لا تنسَ الراحة والاستراحة خلال زيارتك للمعرض، فقد يحتاج الجسم إلى استراحة قصيرة، واحرص على ارتداء ملابس كاجوال لسهوله الحركة.

4- التجهيز المادي: احمل معك حقيبة صغيرة لحمل الكتب والأغراض الشخصية.

5- الكاميرا أو الهاتف: لتوثيق اللحظات وتبادل الانطباعات مع الآخرين.

6- التواصل: لا تتردد في التواصل مع الكتّاب والناشرين، واستفسر عن كتبهم وأخبارهم الأدبية.

7- ورش العمل والفعاليات: احرص على مشاركة ورش العمل والفعاليات الثقافية المقامة ضمن المعرض.

8- الخصومات والعروض: استفد من الفرص الخاصة والعروض الترويجية التي قد تكون متاحة خلال المعرض.

9- الاستشارة: اطلع على آراء الآخرين حول الكتب قبل الشراء، واستفد من تجاربهم.

10- الاستمتاع بالجولة: استمتع بالتنزه في أروقة المعرض واستمع للقصص والتجارب الأدبية المختلفة.