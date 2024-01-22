نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادية عبد الغني: شخصيتي في مسلسل "المال والبنون" كانت قوية وصعبة.. ولدي طاقة قوية لتقديم أعمال متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة فادية عبد الغني إنها التحقت بكلية الحقوق، ولكنها كانت متطلعة للفن، لذا دخلت معهد التمثيل حبًا في التمثيل.

وأضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس بقناة الحياة أن والدها ووالدتها هم أساس كل شئ جميل في الحياة، ووالدها كان موجه لغة عربية في الإسماعيلية، ووالدتها من المنصورة وهناك صلة قرابة بين والدها ووالدتها، مضيفة: إحنا أسرة عشنا حياة هادئة ووالدتي ربة منزل وتربينا على القيم والأخلاق.

فادية عبد الغني: قدمت دور مهم في مسلسل سوق العصر

وتحدثت فادية عبد الغني عن أول عمل لها، قائلة: "كان مسلسل مع الأستاذ رشوان توفيق وكنت طالبة في أولى معهد وكان عمل عن اللغة العربية وكانت البداية"، وعن شخصية فوزية فراويلة بمسلسل المال والبنون قالت إنها شخصية قوية وصعبة ومتوحشة، وأيضا قدمت دور مهم في مسلسل سوق العصر وشخصية كوكتيل من الإنسانية والشقاوة.

فادية عبد الغني

فادية عبد الغني: مستعدة وجاهزة لتقديم كوميدي وتراجيدي

وأعربت فادية عبد الغني عن حبها للغة العربية، كما تحدثت عن لقب "غول الدراما" قائلة إنها كانت كاتبة وتم تداول اللقب، مشيرة إلى أنها مازالت لديها طاقة قوية لتقديم أعمال متنوعة، ولا تعرف أسباب عدم تقديم أدوار كوميدية ولكنها مستعدة وجاهزة لتقديم كوميدي وتراجيدي.