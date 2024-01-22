نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. علي قاسم يشارك في مسلسل "لحظة غضب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان علي قاسم بجانب صبا مبارك ومحمد شاهين في مسلسل "لحظة غضب"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، وينتمي لنوعية الـ15 حلقة، ويعرض على منصة شاهد، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

المنتج طارق الجانيني يعلن بدء تصوير مسلسل لحظة غضب

وفي سياق آخر، نشر المنتج طارق الجنايني، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لطاقم العمل، أعلن من خلالها بدء التصوير، معلقًا:" بسم الله توكلنا على الله رمضان 2024".



ويعرض حاليًا لطارق الجانيني مسلسل "حالة خاصة "، عبر منصة watch it، وهو بطولة طه دسوقي، غادة عادل، حسن أبو الروس، هاجر السراج، وآخرون من النجوم، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، ونال على إشادات عديدة من الجمهور والنقاد.

آخر أعمال علي قاسم

يذكر أن آخر أعمال علي قاسم هو مسلسل "الهرشة السابعة" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو مكون من 15 حلقة، وبطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود،وغيرهم العديد من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.



قصة مسلسل "الهرشة السابعة"



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويغلب على المسلسل طابع من الإثارة والتشويق، ويحكي المسلسل قصص حب بين زوجين ومع مرور الزمن يدخل بينهم الملل؛ ليصيب الطرفين بالاحباط، تقدم أمينة خليل دور أم لتوأم، وهي المرة الثانية التي تقدم فيها دور أم بعد فيلم "حظر تجول، ولكن هذه المرة تناقش مشاكل الأمومة.