نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. أبطال "رحلة 404” يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل أبطال وصناع فيلم "رحلة 404”، يوم الأربعاء المقبل، بالعرض الخاص للفيلم، بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

قصة فيلم "404"

والفيلم تدور أحداثه حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

بينما أكدت منى زكي بطلة العمل في تصريحات صحفية لها أنها سعيدة بالرحلة الطويلة التي قامت بها مع هذا الفيلم، مُضيفة: "أحبه بشدة، وبالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدًا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده".



نجوم فيلم رحلة 404





فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

تفاصيل الفيلم



الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.