نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تستعد لطرح "تقبل على نفسك".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة جنات، لطرح أغنية رومانسية لها بعنوان "تقبل على نفسك"، وقد انتهت من تسجيلها بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها قريبًا، وهي من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وإشراف موسيقى حمدي بدر.

انتظار أغنية رومانسية قريبًا



وتنتظر جنات، حاليًا طرح أغنية رومانسية قريبًا بعنوان "بشتكيلك"، ومن المقرر طرحها قريبًا بعد طرح أغنية “تقبل على نفسك”، وهي كلمات أحمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس.

موقف جنات من الغناء الشعبي



وفي سياق آخر، صرحت جنات، مؤخرًا عن موقفها من الغناء الشعبي، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى قائلة: "صعب أعمل أغاني مهرجانات، بس سمعت أغاني مهرجانات كتير، وهناك إبداع وفيه حاجات كتير عجبتني، والشباب اللى بيقدموا المهرجانات مبدعين، ولكن الأمر يتطلب لرقابة قوية، لضبط الكلمات".

آخر أعمال جنات





ويذكرأن آخر أعمال جنات هي أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.



كلمات أغنية «التفاح والفراولة»





عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك وأقول لك من فضلك عيد محاولة

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولى

تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك وأقول لك من فضلك عيد محاولة

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولى

تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

كل البيبان المقفولة اديتك مفاتيحها

عملت لك قلبي عمولة ومشاعري إنت اللي جارحها

ليه واخذنا السكة المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخذ وعطاء يا حبيبي بلاش واخذني ليه مقاولة

كل البيبان المقفولة أنا اديتك مفاتيحها

عملت لك قلبي عمولة ومشاعري إنت اللي جارحها

ليه واخذنا السكة المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخذ وعطاء يا حبيبي بلاش واخذني ليه مقاولة