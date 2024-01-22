نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض ملتقى الأقصر وقصائد شعرية وتكريم "التوني" بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الأستاذ الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين معرض نتاج الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير في أمسية فنية متنوعة، وذلك أمس الأحد الموافق 21 يناير بقصر الأمير طاز، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فعاليات الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير في أمسية فنية متنوعة



قدم شاعران من بيت الشعر العربي التابع لقطاع الصندوق هما: الشاعرة صفاء أبو صبيحة، والتي القت أبيات من ديوانيها "تايلاند" و"ميدان الأوضة"، والتي حصلت به علي جائزة أحمد فؤاد نجم عن شعر العامية.



والشاعر محمد عرب صالح، وهو حاصل علي جائزة الشارقة للإبداع ٢٠١٨ وجائزة راشد بن محمد للابداع ٢٠٢٠.



تكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني

كما أقيمت ندوة لتكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني المكرم بدورة الملتقى هذا العام، أدارتها كل من الناقدة رانيا خلاف والناقدة سوزي شكري، وذلك تقديرًا للمكانة الفنية "للتوني" في مجال التصوير الزيتي والتصميم.



حيث تحدثت "شكري" عن فن التوني التشكيلي الذي إلى ستطاع من خلال اعماله في الرسم الصحفي واغلفة الكتب في الوصول للمتلقي، حيث راعى في أعماله المتلقي البسيط.

وأكدت الناقدة على أن "التوني" قد استقي مفرداته من التراث المصري (كرمزية السمكة والسيف الموجودين في أغلب أعماله)، مستخدما ما يسمي "بخط الحماية" لدي القدماء المصريين في تحديد العنصر في العمل الفني بغرض التبسيط، وأشارت إلى أن من أعماله الاولى غلاف كتاب "زقاق المدق" لنجيب محفوظ.



من جانبها تحدثت الناقدة رانيا خلاف عن الفنان حلمي التوني رائدا للبهجة، وخصصت حديثها عن كتب الاطفال التي تميز في رسمها، وهو دائما ما يستخدم العنصر البشري والمشهد الواسع حيث تمتاز معظم رسوماته بنظر العناصر الانسانية في اللوحات للمتلقي، مؤكدة حرص "التوني" على اقتناص موتيفات من الفولكلور المصري كعروسة المولد.

شكر الفنان حلمي التوني لوزارة الثقافة





وفي كلمته، أعرب الفنان الكبير حلمي التوني عن شكره لوزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ممثلا في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير عن التكريم، مؤكدًا اهتمامه بالقضايا الوطنية والانتماء للمجتمع المصري، شارحًا عن مرجعيته في التصوير بكونها مصرية شعبية، حيث أن الفنان الشعبي ظل يستخدم الرمزية مثل السمكة والعصافير، معربا عن نظريته الدائمة ومبدأه في أن يكتسب الفنان الشهرة عندما يقترب باعماله من الناس.



أعمال فناني الدورة السادسة عشر للملتقى

بعد ذلك تفقد "قانوش" أعمال فناني الدورة السادسة عشر للملتقى، والتي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر الماضي، بالمعرض الذي يستمر حتى ٢٨ يناير الجاري.

