نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسباب تخلي أحمد الفيشاوي عن التاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، منذ أيام قليلة عن تخليه عن التاتو، وآثار ذلك تساؤلات عديدة من قبل الجمهور، ويرجع ذلك بسبب شخصيته في فيلم “بنقدر ظروفك”، حيث يظهر بدور شخص من منطقة شعبية، وجاء ذلك بناءً على طلب المخرج أيمن مكرم.

وقال أيمن مكرم في تصريحات صحفية أنه من طلب من أحمد الفيشاوي تخليه عن التاتو، قائلًا: "مش معقول حد من منطقة شعبية ويبقى عنده تاتو فكان لازم من حل لإخفائها".

ويشهد هذا الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع الفيشاوي بالفنانة نسرين طافش، وآثار جدلًا كبيرًا بعد انتشار صور الفرح التي جمعت الفيشاوي بالنجمة مي سليم.



أحداث فيلم "بنقدر ظروفك "

تدور أحداث الفيلم حول شاب من بيئة شعبية يعتمد على ذاته لتأسيس عدة مشروعات تمكنه من إتمام زواجه وبالفعل ينجح في الزواج من الفتاة التي يحبها، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي رومانسي.



طاقم عمل الفيلم



فيلم «بنقدر ظروفك» من بطولة أحمد الفيشاوي، محمد محمود، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

أعمال في انتظار الفيشاوي



من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، حاليًا فيلم عادل مش عادل، المقرر عرضه بالسينمات خلال الأيام المقبلة، ويشارك بجانبه كل من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت تربند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدةعلى موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال،وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم السيستم



كما أنتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميسحمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.