الأوبرا تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتوره هدي حسني لطلاب فصلي البيانو والباليه تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخير وذلك فى الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية إستعراضية منها الوطن الاكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها إلى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكى، باخ، شوبرت وغيرهم.

نبذة عن مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

احتفالات أعياد الطفولة بأوبرا الاسكندرية

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر احتفلت بأعياد الطفولة لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتور هدى حسني في أوبرا الإسكندرية.

وتضمن الحفل فاصلًا لطلاب فصل البالية تدريب الدكتور عصام عزت وضم مقتطفات من أجمل تابلوهات الباليهات الكلاسيكية والمعاصرة ومنها دون كيشوت، الجمال النائم، دون كيشوت، لابايادير، سبارتاكوس، كوبيليا،ديانا واكتيون، رقصة مجرية.

أما الفاصل الثاني الذي قدمه طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت تضمن باقة من أجمل مؤلفات البيانو لكبار المؤلفين العالمية والعربية منهم بيتهوفن، باخ، موتسارت، خاتشاتوريان، فرانز ليست، شوبان، الرحبانيه وعمر خيرت.