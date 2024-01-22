أبرزها نجومية عز.. تعرف على مؤشرات نجاح "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشهر قليلة تفصلنا على طرح فيلم “أولاد رزق 3”،حيث ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، ويواصل المخرج طارق العريان حاليًا تصوير أحداثه، استعدادًا لطرحه بموسم عيد الفطر المقبل.

ما هي مؤشرات نجاح الجزء الثالث لفيلم أولاد رزق؟



وهناك عدة مؤشرات تشير لنجاح الفيلم، المؤشر الأول في تواجد بطل العمل أحمد عز فاسمه بمفرده يكفي، حيث أنه نجم شباك لديه شهرته في الوطن العربي وتشهد على ذلك نجاحات وإيرادادت أفلامه.



المؤشر الثاني في نجاح الجزئين الأول والثاني، الذين ارتبط بهم الجمهور، والمؤشر الثالث يكون في الشركة المنتجة التي خصصت ميزانية ضخمة للفيلم لجعله يواكب أفلام هوليوود أو يمكن بصورة تضاهي تلك الأفلام، فنحن من المتوقع أن نكون أمام عنصر حركة مبهر.



المؤثر الرابع يمكن في تواجد باقي أبطال العمل الذين لهم رصيد كبير بالسينما وقاموا بتحقيق نجاحات عديدة مثل آسر ياسين، عمرو يوسف.



من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟



ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.



أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم عن خمسة إخوة يعيشون في عين الصيرة، لا يستطيع أحد مواجهتهم يضعون أنفسهم في العديد من الأزمات ويحاولون خلال أحداث الفيلم حلها في إطار أكشن كوميدي.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز في السينما كان فيلم "كيرة والجن"، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، سلوى عثمان، علي قاسم، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم من الفنانين والفيلم من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد