تعرف على موعد عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل “حالة خاصة” يوم الأربعاء المقبل، عبر منصة "Watch it "الرقمية، وسيتم عرضهما في تمام الساعة 12 منتصف الليل.



تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع فيحب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.



أبطال مسلسل حالة خاصة



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء،والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى،ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



أحدث أعمال طه دسوقي في السينما

وعُرض لـ طه مؤخرًا أكثر من عمل سينمائي منهم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، وشارك فيه نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وبيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز وكان من تأليف محمد الدباح وإخراج بيتر ميمي، وضم كل من كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، وحقق العمل إيرادات عالية تجاوزت الـ 120 مليون جنيه، كما شارك دسوقي في فيلم المطاريد، بطولة أحمد حاتم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي، وشارك فيه كل من تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي وآخرين.

نبذة عن طه الدسوقي

وكان قد تألق طه الدسوقي الفترة الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات منها موضوع عائلي، ثم مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعرض على منصة "شاهد"، ومسلسل الصفارة الذي عرض فى الموسم الرمضاني المنصرم، والذي شارك فيه إلى جانب الفنان أحمد أمين وكان يجسد شخصية شقيقه الأصغر ونجح طه في لفت الأنظار بفضل أداءه المتميز، كما يستعد لتصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي".