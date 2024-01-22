غدًا.. بدء معرض "كيراموس" في دار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا معرض بعنوان " كيراموس " للدكتورة صالحة المصري وذلك في الساعة السادسة مساء الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري ويستمر حتى الاتنين 29 يناير.

أبرز مقتنيات المعرض

يضم المعرض 40 قطعة خزفية و4 جداريات مستخدمة خامات مختلفة منها الطين الاسواني، الجريت، الاكاسيد، كلوريد حديد والسلفات تستلهم خلالها التراث وتجسد اهمية ارتباط المجتمعات بموروثاتها الحضارية.

نبذة عن الدكتورة صالحة المصري أحد مؤسسين معرض كيراموس

يذكر أن الدكتورة صالحة المصري تخرجت في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، حاصلة على ماجيستير النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية من جامعة حلوان عام 2011 ودرجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص النقد والتذوق الفني عام 2020،

شاركت في العديد من المعارض الفنية ولها العديد من الدراسات والمقالات النقدية، بدأت العمل على معرض "كيراموس " بأحد الجداريات الخزفية والتي استوحت رموزها من الكتابات المصرية القديمة، المسمارية، الساسانية، السومرية الأكادية، الأرامية، متخذة من رموزها موتيفات تثرى السطح الخزفى جماليا.

معرض ثلاثة عقود بقاعة صلاح طاهر

يذكر أن قاعة صلاح طاهر أقامت معرض للفنانة أمانى زهران، ضم نماذج من انتاجها الفنى على مدار 30 عام تحت عنوان ثلاثة عقود.

وجمع المعرض اكثر من 50 عمل يتنوع بين اللوحات الفنية المنفذة بالألوان الزيتية والأكريلك وطباعة الفوتوبلوك والرسومات الصحفية التى تعبر عن المجتمع المصرى.

يذكر ان الفنانة أماني زهران حاصلة على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة حلوان ودبلوم المعهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون، عضو نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة الصحفيين ومدير إدارة المقتنيات بمؤسسة الأهرام ولها العديد من المعارض الخاصة والجماعية.