قصور الثقافة تطلق مسابقة "فن بلدي" لتطوير فرق الفنون الشعبية

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الأحد، أولى فعاليات مسابقة "فن بلدي" بقصر ثقافة بني سويف، بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أولى فعاليات مسابقة "فن بلدي"

تقام المسابقة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبدأت فعاليات التقييم الإقليمي بمشاهدة فرقة بني سويف للفنون الشعبية، التي قدمت عددًا من أشهر فقراتها ومنها رقصة الفرح والكف السويفي والصعيدي وغيرها.

أعضاء لجنة التحكيم

شهد الفعاليات أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، وبحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

ومن المقرر أن تتجه اللجنة اليوم إلى محافظة المنيا ومنها إلى محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وأسوان، لتتجه فيما بعد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والقناة وسيناء.



أهداف المسابقة

تهدف المسابقة للنهوض بمستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

