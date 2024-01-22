مي الغيطي تشارك في رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت النجمة الشابة مي الغيطي من لندن، بعد انتهائها من تصوير مشاهدتها الأخيرة في الفيلم البريطاني "due dating"، لتستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر.

أحداث مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" في اطار دراما تشويقية، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024، والعمل تأليف ورشة كتابة، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته بسمة وصابرين.

مي الغيطي: سعيدة بالتعاون مع المخرجة نادين خان

وفي تصريحات صحفية لها قالت مي الغيطي، أنها سعيدة بالتعاون مع المخرجة نادين خان وذلك لأكثر من سبب، منها أنها من عشاق سينما محمد خان، الذي يعم أحد أسباب شغفها وعشقها للسينما، مضيفة أن نادين خان مخرجة مميزة، لها اسلوبها الخاص وهناك كيميا فنية تجمع بينهما.

وتنتظر مي الغيطي تنتظر عرض فيلمها الأجنبي "Due Dating" صيف 2024 في بريطانيا، وهو من إنتاج London Independent Pictures، وإخراج Daniel Pacquette، وبطولة Jade Asha و Rowland Stirling و مي الغيطي.

آخر أعمال مي الغيطي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي الغيطي عام 2023، تضم سلسله الأنثولوجيه الحائزه علي الجوائز العالمية "Kizai Moto: Generation Fire"، من إنتاج ديزني بلس، بالإضافة إلى فيلم "شوجر دادي" الذي تم عرضه الصيف الماضي، وهو من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وإخراج محمود كريم، كما ثدمت مسلسل "أولاد عابد" على شاشة mbc، وهو من بطولة رياض الخولي، وأيتن عامر ومجموعة من النجوم.