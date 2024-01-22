نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق حفل أوركسترا أوبرا القاهرة على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق حفل أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج الذي أقامته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الأحد الموافق 21 يناير على المسرح الكبير.

مختارات من مؤلفات الموسيقار راجح داوود

تضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقار راجح داوود : "منها لحظة موسيقية، تقاسيم، الرجل الثالث، شروق، مهرج السيرك، حوار، هوانم جاردن سيتي، ابتهال، ملهي صغير، عصافير النيل، نصر السماء، احلام غائبة، المحاربون، باسكاليا الكيت كات شارك بالعزف المنفرد الموسيقار راجح داوود آلة اورغن، محمود عبد الفتاح عود،دعاء صابر فلوت، شريف اسحق بيانو، أحمد القمري قانون، اميرة احمد فيولينة،سوزان صابر فيولا محمود عبد الفتاح عود،غناء ميرا وجيه،وسمير عزمي.

نبذة عن أبرز أعمال الموسيقي راجح داوود

الجدير بالذكر أن المؤلف الموسيقى راجح داوود احد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى.

وأسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001.

كما كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المصرية منها الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي ، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار.

أبرز الجوائز

حصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومي للسينما الروائية، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003.