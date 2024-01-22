رمضان 2024..تفاصيل مسلسل "بابا جه "لـ أكرم حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم أكرم حسني، بمسلسل "بابا جه" خلال ماراثون رمضان 2024، ويناقش خلاله علاقة الأبناء بالأباء ولكن في إطار كوميدي لايت، ومن المتوقع أن يحمل المسلسل رسالة قوية للآباء، وهو من نوعية المسلسلات القصيرة التي تنتمي إلى 15 حلقة.



أحداث مسلسل "بابا جه"



وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.



تفاصيل شخصية أكرم حسني في المسلسل



يلعب أكرم حسني خلال أحداث المسلسل شخصية زوج نسرين أمين،وهو أب لثلاثة أبناء، كما يعمل مدير فندق، ويواجه العديد من التحديات خلال سياق العمل وتدور الأحداث في إطار كوميدي وتعد هذه التجربة الأولى لأكرم حسني مع نسرين أمين.



ما هي آخر أعمال الفنان أكرم حسني ؟





وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني السينمائية، مشاركته في فيلم "العميل صفر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات.

من هم أبطال فيلم "العميل صفر"؟





يضم فيلم "العميل صفر" عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، والعمل من تأليف وائل عبدالله، وتحت قيادة المخرج كريم العدل.



ما هي أحداث فيلم "العميل صفر"؟





تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي لايت حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم، الذي يسعى في تقليد مغامرات چيميس بوند بسبب حبه الشديد له فيقوم بعدة مغامرات فاشلة وتنقلب الأحداث ضده.