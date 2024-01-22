حلمي عبدالباقي وفرقة النهر الفراتي لأول مرة بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يلتقي الفنان حلمي عبدالباقي لأول مرة مع فرقة الفراتي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مصطفي مسعد في ساقية الصاوي بالزمالك قاعة النهر، غدًا الأربعاء في الساعة السابعة مساءً، حيث يقدم مع الفرقة عدد من أغانيه الشهيرة بالإضافة لمجموعة من أغاني التراث.

أبرز المشاركين في الحفل

ويشارك في الحفل رحاب صالح نجمة برنامج ذا فويس ولأول مرة يقوم بالغناء مع الفرقه الملحن الكبير تامر كروان ومن نجوم الفرقه يشارك حاتم نور ورابعة وشادي البنان وأحمد جوده وياسمين وأحمد حماده ويحضر الحفل الذي يخرجه الدكتور عبدالله فضل عدد من الفنانين والإعلاميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة ويقدمه الاعلاميين سامح نصر وياسمين الجندي وهبة عبدالوهاب.

ويشارك الفرقة الشاعر الكبير محمد الفراتي مؤسس الفرقه بمجموعة من قصائده الشعرية.

نبذة عن فرقة الفراتي للموسيقي العربية

والجدير بالذكر أن الفرقة تأسست منذ أكثر من خمس سنوات وقدمت العديد من الحفلات للموسيقي العربية بساقية الصاوي ودار الأوبرا والقلعة وعدد من الدول العربية ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بالغناء نجوم من خارج الفرقة كالمطربين حلمي عبدالباقي ورحاب صالح والملحن تامر كروان.

وانتهت الفرقة أمس وأول أمس من اعداد البروفات استعدادا للحفل التي نفذت كل تذاكره.

حفل للموسيقى العربية بدار الأوبرا

هذا وتستعد الفرقة الشهر القادم لإحياء حفل ضخم للموسيقي العربية بدار الأوبرا يشارك فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي