فن ومشاهير

عمرو دياب يتصدر التريند بعد ظهوره المبهر في ختام حفل جوي أوورد

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع إكس وذلك بعد ظهوره المبهر في ختام حفل جوي أوورد الذي أقيم أمس بالرياض.

أغنية “يا أنا يا لأ”لعمرو دياب 

 

وفي مفاجأة غير متوقعة ظهر الهضبة ليحيي ختام الحفل الكبير على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الحضور.

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وحيا الفنان عمرو دياب الحضور والقائمين على الحفل ليكون حسن الختام لليلة شهدت تكريم عدد كبير من الرموز والنجوم في الوطن العربي والعالم.

 

تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي 

 

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا منذ أيام حفلًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي.

 

وحقق الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي بالقرية العالمية بدبي، وتداول رواد مواقع التواصل الجماهيري صور الجماهير الغفيرة التي حضرتك الحفل واصفين اياها بمليونية الهضبة.

 

على صعيد آخر، مازال الفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي بألبومه الجديد "مكانك" وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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