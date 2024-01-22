الشاعر والسيناريست حازم ويفي يعود بـ«شكسبير العاشق" في معرض الكتاب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الشاعر والسيناريست حازم ويفي، في النسخة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

السيناريست حازم ويفي يعود بكتاب «شكسبير العاشق»

ويعود حازم ويفي، إلى معرض الكتاب، بمؤلف أدبي جديد يحمل «شكسبير العاشق»، وذلك تحت شعار «حكايات من وحي قاعة السينما»، والصادر عن دار «المصري للنشر والتوزيع»، والتي ستتواجد داخل المعرض في قاعة 1، جناح A48.

السيناريست حازم ويفي يروي ذكرياته مع 16 فيلمًا في كتاب «شكسبير العاشق»

وقال الشاعر والسيناريست حازم ويفي، في بيانٍ صحفي، إنّ: «هذا الكتاب ليس مراجعة نقدية لأفلام، ولا بحث أو تنقيب في جماليات فن السينما، وإنما مراجعة نقدية ذاتية لحياتي، عبر تجارب شخصية لدخول قاعة السينما لمشاهدة 16 فيلمًا، أحببت أن أحكي عن تجربة مشاهدتهم».

وأوضح أن «اختيار هذه الأفلام، ليس لأنهم الأفضل فنيًا من بين مئات الآلاف من الأفلام التي شاهدتها، ولكن لأنهم الأبقى في ذاكرتي وتجارب مشاهدتهم ذات تأثير لا يُنسى في حياتي»، متابعًا «16 حفلة سينما على مدار أعوام عمري، اعتصرت الذاكرة لأخرج ما فيهم من مشاعر، ما قبل دخول القاعة وما حدث فيها وما جرى بعدها، أقصوصات من مقدمة ووسط ونهاية شكّلت مواقف ولحظات داخل شريط سينمائي في عقلي ووجداني».

وأضاف حازم ويفي، «16 تذكرة سينما، كانوا عبور إلى حكايات أخرى حياتية، أبعد وأعمق مما تعرضه الشاشة، حكايات واقعية موازية تحدث بينما يدور الفيلم في القاعة المظلمة، وبمجرد أن تنطفيء أنوار القاعة، يضيء قلبي، وتبدأ رحلة الإبداع داخل روحي، وعندما أخرج أصبح شخص آخر يحمل قلبًا غير الذي دخل به».

حفل لتوقيع كتاب «شكسبير العاشق»

ومن المقرر أن يعقد حازم ويفي، حفلًا لتوقيع «شكسبير العاشق» وسط جمهوره، داخل الجناح الخاص بدار النشر في معرض الكتاب، إذ سيعلن عن موعد حفل التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

نبذة عن السيناريست حازم ويفي

يذكر أن السيناريست حازم ويفي، طُرح له مؤخرًا فيلم "بلوموندو"، بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول «تميم بلوموندو» يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة، لكن بعد مرور نحو عام ونصف تقريبًا من زواجهما، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب ما، الأمر الذي يجعله يسعى لتغيير ما يحدث له، ويتفاجئ أن هناك أمورًا كانت تحدث في الخفاء دون علمه.

حازم ويفي، هو شاعر ومؤلف، سبق وتعاون مع فريق «وسط البلد» نهاية فترة التسعينيات وقدّم معهم أكثر من أغنية، مثل «شمس النهار» و«أنتيكا»، كما تعاون مع عدد من المطربين والفرق الغنائية، مثل «كايروكي» في أغنية «عم غريب»، وحمزة نمرة في أغنية «إنسان»، وعلي الحجار في «اضحك لوجه الله»، كما شارك بالسيناريو والحوار لعدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم «ظرف طارق» بطولة أحمد حلمي، والذي عُرض عام 2006.