فؤاد عبدالواحد وجمهور «أبها» يشعلان أجواء مسرح جامعة الملك خالد

القاهرة - محمد ابراهيم - خطف الفنان فؤاد عبدالواحد الأضواء والحضور الجماهيري الكبير في مسرح جامعة الملك خالد في أبها، خلال حفل افتتاح مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث، وتنقل برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس بين مجموعة كبيرة من أرشيفه الغنائي وأغنيات ألبومه الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024" والذي أشعل بأغنياته حماس الجمهور الذي ردد معه غناء جميع الأغنيات دون توقف وبتفاعل كبير على مدار ساعة ونصف من الوقت.

فؤاد عبد الواحد يعرب عن سعادته بمشاركته في مهرجان قمم الدولي للفنون

وأعرب فؤاد عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يحمل بين طياته أنواع الفنون المختلفة للمنطقة وهو امتدادٌ للنجاحات التي حققتها النسختين السابقتين للمهرجان، وقال: "أبهرني جمهور المهرجان والحفل في أبها، وهو ليس غريب عليهم هذا التفاعل الجميل"، وأضاف: "غنينا معًا أغنيات الألبوم الجديد وابهرني حفظهم وترديدهم معي بمشاعر كبيرة أسعدتني وحملتني في نفس الوقت مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل والأفضل"

رسالة فؤاد عبدالواحد لجمهور أبها

وعبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية لـ فؤاد عبدالواحد أعرب عن سعادته بلقاء جمهور أبها قائلًا: "أبها وما فوق البهاء جمالها.. شكرًا يا أهل أبها لمحبتكم وحفاوتكم كنت سعيد فيكم بشكل ما تتخيلونه والقادم أجمل إن شاء الله.. شكرًا هيئة المسرح والفنون.. شكرًا بنش مارك".

هذا ويستعد فؤاد عبدالواحد لإحياء مجموعة من الحفلات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعداده وتجهيزه لتقديم مفاجآت غنائية جديدة، سيقوم بالكشف عنها عند الإنتهاء من تحضيرها كليًا.