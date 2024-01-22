طرح فيلم "الملكة" في السعودية في هذا التوقيت

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستقبل دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، فيلم "الملكة" من بطولة هالة صدقي، بعد عرضه في مصر خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.



أحداث فيلم "الملكة"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول سيدة أعمال تدعى ماجدة تتعرض للعديد من المضايقات لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها وتستطيع الحصول على كامل حقوقها، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.



أبطال فيلم "الملكة"



يشارك في بطولة الفيلم هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبه، ويستقبل الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين ويعد الفيلم من تأليف هشان هلال، وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.



و حرصت الفنانة هالة صدقي على الاحتفال بفيلم "الملكة" قبل عرضه في السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بفيديو قصير، معلقة عليه "و قبل عرض الفيلم في السعودية احتفال جميل من اجمل بنات الرياض نبيلة وكريمان وسلوى بطلات الاولمبيات في التجديف والشيش ومبدعات الرسم ربنا يحميهم لثريتهم".