نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يكشف عن صور جديدة من "جولة أخيرة" قبل عرضه الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر النجم أحمد السقا انطلاق عرض مسلسله الجديد "جولة أخيرة" المكون من 9 حلقات علىprime video يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير، حيث يخوض السقا بالعمل أولى تجاربه في دراما المنصات وسط ترقب كبير من جمهور السقا المتشوق لرؤية العمل الذى يقدمه في شكل جديد تمامًا

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا) الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

ويفتح أحمد السقا سوقًا جديدًا للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن موجودة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة "على المنصة سيكون هناك مجالًا لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.