نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتفاصيل الموسم الجديد من "أبواب الخير" على "راديو مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم عمرو الليثي برنامج "أبواب الخير" في دورته الجديدة الأول من فبراير والتي تتزامن مع الأشهر المباركة رجب وشعبان ورمضان، جوائز مالية قيمتها ٣ ملايين جنيه، وعدد من العمرات، وألف جهاز عروسة، و٥٠٠ كشك و١٥٠ طرف صناعي.

كما يستمر البرنامج في تقديم المشاريع صغيرة، وعمليات جراحية وعيون ووظائف كما يقوم البرنامج بتسديد ديون الغارمات والعديد من المفاجأت السارة لمستمعي أبواب الخير عبر راديو مصر.

نبذة عن برنامج أبواب الخير

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "أبواب الخير" هو برنامج خيري يرسم البسمة على وجوه أهالينا في كل محافظات الجمهورية.





فكرة البرنامج

وفكرة البرنامج تأتي فى إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

البرنامج يقدم أيضًا خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، والمواطنين بشكل عام.

موعد البرنامج

ويذاع برنامج "أبواب الخير" الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرًا ولمدة ساعة، ويعاد الإثنين على راديو مصر.



عودة موسم جديد من برنامج كلمتين وبس

من ناحية أخرى يعود أشهر برنامج إذاعي مصري "كلمتين وبس" الذي قدمه أستاذ الكوميديا الراحل فؤاد المهندس، حيث ستكون الحلقات الجديدة فى قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والاعلامي د. عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري ما بين الماضي والحاضر.

برنامج كلمتين وبس في صورته العصرية

البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة في الساعة الثامنة صباحا