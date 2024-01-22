نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة الهادي لـ "دوت الخليج الفني": تجربة "وبينا ميعاد 2" أشبه بالعيلة.. وتعلمت من شيرين رضا التركيز في الشغل (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لهذا السبب كنت سعيد الحظ لعدم تواجد داليا شوقي في الجزء الثاني

أميرة أديب صديقتي.. ولم أواجه صعوبة في التأقلم معها

طاهر في "وبينا ميعاد" كل ما بيحس بحاجة بيغني

أشعر بالاطمئنان عندما أكون في مشهد واحد مع صبري فواز

قُربنا وراء الكاميرا جعل المشاهد بيننا تبدو صادقة

فنان بارع ليس في التمثيل فقط وإنما أيضًا في الغناء، واستطاع بأدائه البسيط المختلف التألق في دور "طاهر" الذي فرض حضوره من خلاله ونجح في أن يجعل المُشاهد يحبه على مدار جزئين من مسلسل وبينا ميعاد، إنه الفنان أسامة الهادي، الذي تحدث في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني" كشف خلاله عن تطورات شخصية "طاهر" وكواليس العمل وحقيقة تأثره بغياب داليا شوقي وأشياء أخرى وإلى نص الحوار:

في البداية ما الذي حمسك للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد؟

ما حمسني للجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد هو تطور شخصية طاهر ورحلته في اكتشاف حلمه "المزيكا"، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى المرتبطة بعلاقته بالعيلة، سواء كانت المشكلات التي تحدث معه أو الأحداث الجيدة في حياته في المسلسل فكلاهما أحدثا تباين وشعرت أن شخصية طاهر غنية بالأحداث.

طاهر من مسلسل وبينا ميعاد

هل أنت متحمس لوجود أجزاء جديدة أخرى من مسلسل "وبينا ميعاد" أم تشعر بالرغبة في التجديد؟

أري أن التجديد سيظل موجود من خلال تقديمي لأعمال أخرى بشكل أو بآخر إلى جانب مسلسل وبينا ميعاد، ولكن أغلب الوقت ما يدفع صناع العمل لاتخاذ قرار وجود جزء ثان هو وجود سيناريو جيد وقصة تتحمل التطوير بها لتقديم الجزء الثاني، وفي النهاية القرار يأتي من صناع العمل.

أغلب مشاهدك في الجزء الأول كانت تجمعك بداليا شوقي.. هل تأثرت بعد اعتذارها عن العمل وذهاب الدور إلى أميرة أديب؟

أنا كنت سعيد الحظ لما داليا شوقي أخذت القرار أنها تكون غير موجودة في المسلسل، وكنت سعيد الحظ إن أميرة هي التي ستقوم بالدور؛ لأنها صديقتي من زمان ولم أواجه صعوبة في التأقلم معها، وطبعًا الكيمياء بيني وبين داليا شوقي كانت قوية جدًا في الجزء الأول، وأميرة صاحبتي جدا واحنا فاهمين بعض وده من حسن حظي إن الإتنين أعرفهم جدا وأصدقاء ليا وقريبين إحنا التلاتة.

أسامة الهادي وأميرة أديب

حدثنا عن التعاون مع الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا؟

أستاذ صبري فواز دائمًا يعطينا نصائح وتوجيهات منذ تصوير الجزء الأول، وعندما أكون معه في مشهد واحد ببقي مطمئن ولا أشعر بتوتر أثناء التصوير، أما "شيكا" في الكواليس بتصنع بهجة غير طبيعية في اللوكيشن وداخل الكواليس هي مركزة جدًا واتعلمت منها التركيز في الشغل والتجربة كلها مع شيكا وأستاذ صبري كانت أشبه بالعيلة.

صورة من كواليس مسلسل وبينا ميعاد 2

حدثنا عن كواليس العمل مع الشباب ؟

نحن جميعًا أصدقاء قريبين جدًا ونحرص على التجمع مع بعضنا البعض يوميًا، وفي أيام الإجازات بنخرج مع بعض، وهذا جعلنا قريبين من بعض أكثر، وتجمّعاتنا المستمرة أثرت بشكل مباشر على شكلنا على الشاشة؛ لأننا أصبحنا نفهم بعض ومرتاحين مع بعض، وقُربنا وراء الكاميرا جعل المشاهد بيننا تبدو أصدق.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2 من الكواليس

هل انتهيت من تصوير مشاهدك في مسلسل وبينا ميعاد 2 ؟

باقي أيام قليلة وننتهي من تصوير الجزء الثاني من المسلسل.

ماذا عن الأغاني الذي يغنيها "طاهر" خلال المسلسل ؟

أغاني طاهر الأوريچنال الخاصة به ستبقى موجودة خلال أحداث المسلسل، وهناك أغاني أخرى سيغنيها ليست خاصة به ولكن لها سبب ومبرر درامي كما سيظهر في الحلقات القادمة، وسيظل طاهر كما هو "كل ما بيحس بحاجة بيغني".

ماذا عن أعمالك في الفترة القادمة ؟

لم أتفق على أعمال أخرى ولكن بمجرد الإنتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد سوف أبدأ في قراءة الأعمال المعروضة؛ حتي أكون متفرغًا وقادر على الإلتزام بعمل آخر.