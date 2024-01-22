نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يكشف للفجر الفني تفاصيل أعماله الجديدة في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد زاهر عن تفاصيل الأعمال الجديدة، التي يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح خاص للفجر الفني قال زاهر:" يوجد مسلسل " نعمة الأفوكاتو " مع مي عمر وتأليف وإخراج محمد سامي، سيتم عرضه في رمضان 2024، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع ".

واستكمل زاهر حديثه قائلًا:" يوجد لي أيضًا مسلسل " المحارب " مع حسن الرداد ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكي، سيتم عرضه في رمضان 2024، وأتمنى التوفيق لنا في هذا العمل، وأتمنى أيضًا أن يعجب الجمهور".

أحداث مسلسل “محارب”

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي شعبي، حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بين أبطال العمل.

أبطال مسلسل “محارب”

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، شيري عادل، كريم عفيفي، ماجد المصري، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، نور محمود، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج أحمد السبكي.