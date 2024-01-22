نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خربوش.. مصطفى منصور يكشف عن شخصيته في "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى منصور عن شخصيته في مسلسله الجديد "حدوته منسية"، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.





تفاصيل شخصية مصطفى منصور في "حدوته منسية"





شارك مصطفى منصور صور من كواليس شخصيته في مسلسل “حدوتة منسية”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق منصور على الصور قائلًا: “خربوش حدوتة منسية قريبًا إن شاء الله على watch it وcbc، الجديد وصل بعون الله".





قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمودحجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.





آخر أعمال مصطفى منصور

يذكر أن آخر أعمال مصطفى منصور، هو مسلسل "ورق التوت"، ويتطرق العمل إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة في مصر. يتناول العمل مواضيع مثل التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل،والاضطراب النفسي. يتميز المسلسل بتقديم هذه القضايا من خلال شخصيات متنوعة تمر بتجارب ومعاناة مختلفة.





وتقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرض دراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآت غير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامة يلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش في الخارج، يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنه يقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.





أبطال مسلسل ورق التوت





مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر،نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور،يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



