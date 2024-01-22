أسامة الهادي لـ "دوت الخليج الفني": لهذا السبب كنت سعيد الحظ بسبب غياب داليا شوقي عن "وبينا ميعاد 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أسامة الهادي على استبدال داليا شوقي بـ أميرة أديب في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الذي يعرض في الفترة الحالية، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي يلعب بطولته صبري فواز وشيرين رضا.

أسامة الهادي: أميرة أديب صديقتي من زمان.. وسعيد الحظ إن داليا مش موجودة

وقال أسامة الهادي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "أنا كنت سعيد الحظ لما داليا خدت القرار أنها تكون مش موجودة فى المسلسل، وكنت سعيد الحظ إن أميرة هي اللي موجودة؛ ومواجهتش صعوبة في التأقلم معا؛ لأنها صديقتي من زمان".

أسامة الهادي: بيني وبين داليا شوقي كيمياء في العمل

وأضاف: "طبعا الكيمياء بيني وبين داليا شوقي كانت قوية جدا في الجزء الأول، بس أميرة صاحبتي جدا واحنا فاهمين بعض وده من حسن حظي إن الإتنين أعرفهم جدا وأصدقاء ليا وقريبين إحنا التلاتة".

الفنان أسامة الهادي

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

يناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.