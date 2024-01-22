خاص.. أحمد زاهر: يشرفني أن أكون بطل أمام مي عمر.. وكواليس "نعمة الأفوكاتو" رائعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد زاهر عن كواليس العمل مع الفنانة مي عمر، في مسلسل " نعمة الأفوكاتو "، الذي ستم عرضه في رمضان 2024، وعن رأيه في بعض الأقاويل التي ترجع نجاح مي للمخرج محمد سامي.



وفي تصريح خاص للفجر الفني قال زاهر:" الكواليس كانت أكثر من رائعة، ومي أخت وصديقة لي، وصديقة لزوجتي، وموهوبة وفي حالة تطور دائمًا".



وعن رأيه في بعض الأقاويل التي ترجع نجاح مي لمحمد سامي قال زاهر:" مي موهوبة وإن لم تكن موهوبة فلن تنجح، فهي مع محمد سامي أو مع غيره فهي ناجحه، وأنا مع فكرة أن أي شخص في الدنيا يساعد أحبابه في البداية ".

واستكمل زاهر حديقه قائلًا:" فممكن أساعد إبنتي في البداية، ولكن إن لم تكن موهوبة والجمهور يُثني على موهبتها فلن تستمر، لأن الجمهور لا يستطيع أحد أن يضحك عليه، ويشرفني أن أكون بطل أمامها، وأحبها كممثلة وأرى أنها تتطور كثيرًا وأشعر أننا سنفعل شيئًا جيد سويًا ".

مسلسل “محارب”

يشارك أحمد زاهر أيضًا في بطولة مسلسل "محارب " التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بينأبطال العمل.

أبطال مسلسل “محارب”

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، شيري عادل، كريم عفيفي، ماجد المصري، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، نور محمود، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج أحمد السبكي.