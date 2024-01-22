ميعادنا في العيد.. كريم عفيفي من كواليس فيلم "عالماشي" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان كريم عفيفي، جمهوره، صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "عالماشي"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر كريم عفيفي في الصورة من كواليس تصوير مشاهده في فيلم "عالماشي"، وعلق عليها قائلًا: "من كواليس تصوير فيلم عالماشى ميعادنا فى العيد باذن الله وكل سنة وانتم طيبين مقدما”.





أبطال فيلم "ع الماشي"





الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى،من إخراج محمد الخبيرىمن إخراج محمدالخبيرى ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.





أحدث أعمال كريم عفيفي





ويعرض حاليا لـ كريم عفيفي فيلم "عصابة عظيمة" في دور العرض السينمائية ومن بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنارئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل فرج.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتي تجسدها إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفي)،فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.



الملكة

كما يشارك كريم عفيفي في فيلم الملكة، والفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار،دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلالوأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائهاوالمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعديللأحداث.

فيلم أصل الحكاية



والفيلم الثالث الذي يشارك فيه كريم عفيفي هو فيلم أصل الحكاية الذي ويجسد فيه كريم عفيفي دور شاب جامعي فاشل دراسيًا يعاني من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل كابنة عمه ضمنالأحداث، فيما يلعب كل من بيومي فؤاد وخالد الصاوي وهالة فاخر أدوار أعمامه بالفيلم.