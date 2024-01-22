في ذكراه.. تعرف على سبب طارد السلطات البريطاني لـ ماهر العطار

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ماهر العطار، أبرز الفنانين في خمسينات القرن الماضي، جمع بين الغناء والتمثيل في وقت واحد، وغنى في الشوارع والأزقة وغنى معه الناس وفي رحلاته الأولى كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه بغير سلاح، ابن أحد أشهر العطارين بحي باب الشعرية وأبوه واحد من الذين دفعوا مبلغ عشرين جنيها كبدل للجهادية أو لبدل الخدمة في الجيش.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب طارد السلطات البريطاني لـ ماهر العطار..

سبب طارد السلطات البريطاني لـ ماهر العطار



التحق ماهر العطار بالجيش كجندي بالبكالوريوس وما كاد يتم تدريبه في سلاح المشاة حتى انطلق إلى اليمن بالبدلة والقايش ولكنه استطاع ان يحول كل ركاب الطائرة من زملائه من الجنود إلى فرقة استعراضية غنائية تردد الأناشيد وهي على ارتفاع 30 ألف قدم وحارب ماهر العطار في اليمن حارب على قمم الجبال وفي الخطوط الأمامية، وقام برحلة سياحية إلى اسبانيا وكازابلانكا وعدن وفي عدن قيل له إنه أول فنان مصري يزور هذا البلد، ودعاه أصحاب المسارح للغناء وغنى الأغنيات العاطفية ف حياة الناس وغنى الأغنيات الوطنية فألهب مشاعر الناس خارج المسرح يهتفون من أعماقهم وطاردته السلطات البريطانية ودعاه أحد الضباط الانجليز وقال له بالحرف الواحد لقد جئت إلى هذه البلاد سائحا ونحن نسمح لك بالفسحة كما تشاء ولكن ليس من حقك أن تغني في حفلات تثير فيها الجماهير.

حياة ماهر العطار الشخصية

ولد ماهر العطار 22 يناير 1938 بباب الشعرية بمحافظة القاهرة، وبعد حصوله على الثانوية العامة من مدرسة العباسية التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965، وأثناء دراسته بالفرقة الأولى غنى في برنامج الهواة بالإذاعة وبالمصادفة استمع إليه الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب أن يسمعه وجها لوجه ثم حصل ماهر العطار على شهادة معهد الموسيقى العربية، تزوج من السيدة فايزة (الباحثة الأعلامية) ورزقهما الله من الأبناء بأحمد الذي واصل المسيرة الغنائية لوالده ثم ريهام التي عملت فترة في مجال الإرشاد السياحي كما عملت مذيعة، اعتزل الغناء والفن في سنواته الأخيرة بسبب مرضه.

وفاة ماهر العطار

اعتزل المطرب الراحل ماهر العطار الغناء والفن في السنوات الأخيرة من عمره بسبب حالته الصحية، وكان الفنان الراحل قد قضى أياما بالمستشفى إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، توفي 3 مايو 2021.