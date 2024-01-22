فن ومشاهير

في ذكراه.. تعرف على أول أفلام ماهر العطار وأشهر أغانيه

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ماهر العطار، أبرز الفنانين في خمسينات القرن الماضي، جمع بين الغناء والتمثيل في وقت واحد، وغنى في الشوارع والأزقة وغنى معه الناس وفي رحلاته الأولى كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه بغير سلاح، ابن أحد أشهر العطارين بحي باب الشعرية وأبوه واحد من الذين دفعوا مبلغ عشرين جنيها كبدل للجهادية أو لبدل الخدمة في الجيش.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أول أفلام ماهر العطار وأبرز اعماله.. 

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أول أفلام ماهر العطار

 

كانت انطلاقة ماهر العطار الحقيقية حين شارك بفيلم "إحترسي من الحب" عام 1959، ثم شارك ماهر العطار في عدة أعمال من أبرزها "النغم الحزين، لقاء الغرباء"، عُرف أيضًا بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

 

أشهر أغاني الفنان ماهر العطار

 

من أشهر أغاني الفنان ماهر العطار: داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب، حيث تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي، وبعد فترة من مشاركته فى الأعمال الفنية قرر الفنان ماهر العطار الابتعاد عن الفن، وذلك لحبه للسياسة، إذ عمل عضو مجلس محلي لفترة طويلة، وبعدها عمل العطار مستشارا لوزير الثقافة.

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سبب طارد السلطات البريطاني لـ ماهر العطار


التحق ماهر العطار بالجيش كجندي بالبكالوريوس وما كاد يتم تدريبه في سلاح المشاة حتى انطلق إلى اليمن بالبدلة والقايش ولكنه استطاع ان يحول كل ركاب الطائرة من زملائه من الجنود إلى فرقة استعراضية غنائية تردد الأناشيد وهي على ارتفاع 30 ألف قدم وحارب ماهر العطار في اليمن حارب على قمم الجبال وفي الخطوط الأمامية، وقام برحلة سياحية إلى اسبانيا وكازابلانكا وعدن وفي عدن قيل له إنه أول فنان مصري يزور هذا البلد، ودعاه أصحاب المسارح للغناء وغنى الأغنيات العاطفية ف حياة الناس وغنى الأغنيات الوطنية فألهب مشاعر الناس خارج المسرح يهتفون من أعماقهم وطاردته السلطات البريطانية ودعاه أحد الضباط الانجليز وقال له بالحرف الواحد لقد جئت إلى هذه البلاد سائحا ونحن نسمح لك بالفسحة كما تشاء ولكن ليس من حقك أن تغني في حفلات تثير فيها الجماهير.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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