أحمد زاهر: أتمنى أن تبعد العين عن هشام جمال وليلى.. ولهذا السبب وافقت عليه لإبنتي



القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بخطوبة إبنته الفنانة ليلى من الفنان هشام جمال، وتمنى لهم أمنية بمناسبة خطوبتهم.

وقال أحمد:" أتمنى من الله أن يحفظ ليلى وهشام، وأن يبارك لهم ويبعد عنهم العين، وتغمر حياتهم بالسعادة ".

واستكمل زاهر حديثه قائلًا:" وافقت على هشلم بإبنتي ليلى، لأنه راجل وسيحافظ على إبنتي، وأنا أحبه كثيرًا ".

مسلسل “محارب”

يشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "محارب " التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بينأبطال العمل.

أبطال مسلسل “محارب”

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، شيري عادل، كريم عفيفي، ماجد المصري، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، نور محمود، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج أحمد السبكي.