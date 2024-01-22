ليلى علوي تهنئ إسعاد يونس لحصولها على جائزة إنجاز مدى الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة ليلي علوي النجمة إسعاد يونس لحصولها على جائزة الإنجاز مدي الحياة والتي حصلت عليها من مسابقة joy awards التي أقيمت في الرياض، من خلال صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ماذا قالت ليلى علوي لـ إسعاد يونس؟





وظهر علوي في الصور برفقة إسعاد يونس وقالت ليلي علوي لـ إسعاد يونس عبر انستجرام: "ببارك لصاحبة السعادة الصديقة الغالية اسعاد يونس على جائزة الانجاز مدى الحياة هي جائزة مستحقة لسيدة قضت عمرها كله لخدمة وصناعة الفن".





أحدث أعمال ليلى علوي





ويعرض حاليا لـ ليلى علوي في دور العرض السينمائية فيلم مقسوم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلىعلوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.





من هم أبطال فيلم “مقسوم”

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرووهبة، ولافينيا نادر، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.





أحدث أعمال ليلى علوي

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ليلى علوي حاليًا تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في مدينة الغردقة، والعمل بطولة بيومى فؤاد،نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وايضا عُرض لـ ليلى علوي مؤخرا، فيلم آلشنب، في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وشاركها بطولة العمل كل من لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، والفيلممن تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.





آخر أعمال ليلى علوي





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي هي مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد،ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلمشوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومنتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم،