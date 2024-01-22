قبل أيام من العرض الخاص.. منى زكي توجه الشكر لصناع فيلمها الجديد "رحلة 404"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة منى زكي عن سعادتها الشديدة بفيلم “رحلة 404” وقدمت الشكر كل فريق العمل، ومن المقرر أن يحتفل صناع الفيلم يوم الأربعاء المقبل بالعرض الخاص له داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

ووجهت منى رسالة لصناع العمل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، قائلة:"أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدًا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".



وأضافت " شكرًا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضًا زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعًا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي".



كما كتبت "وطبعًا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبابداع حقيقي، وأولا وأخرًا شكرًا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما".

قصة فيلم "404"

والفيلم تدور أحداثه حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

نجوم فيلم رحلة 404





فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.