التصوير قريبا.. تعرف على اسم فيلم دنيا سمير غانم الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة دنيا سمير غانم التحضيرات النهائية لفيلمها الجديد، العمل تأليف كريم يوسف ومن إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

ما هو اسم فيلم دنيا سمير غانم الجديد؟

وتبدأ دنيا سمير غانم التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، الجارداية، هو اسم فيلم دنيا الجديد.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية اخري، تعاونت دنيا كذلك مع المنتج محمد أحمد السبكي بمسرحية أنستونا، التي كانت أولى تجاربها المسرحية، وشارك في بطولتها بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج خالد جلال، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة مسرحية أنستونا

تدور احداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها.

أغاني مسرحية أنستونا

مسرحية "أنستونا" تشمل خمس أغاني، تقدمها دنيا سمير غانم، وهم من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالي، الذي شاركها في بطولته هشام ماجد، وعُرض في العام الماضي 2022، وحصد إيرادات جاوزت الـ 30 مليون جنيه، ودارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، عبدالله مشرف، محمد أوتاكا، وجيلان علاء، مع ضيوف الشرف الراحل سمير غانم، شيكو، محمد ممدوح، أحمد فتحي، وعمرو وهبة، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم الدرامية

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما هو مسلسل جت سليمة، دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.