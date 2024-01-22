تعرف على أماكن تصوير فيلم أسد أسود بطولة محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الفنان محمد رمضان من التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد أسد أسود، ويشارك في البطولة شريف سلامة، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، العمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

أماكن تصوير فيلم أسد أسود

ويبدأ محمد رمضان تصوير أولى مشاهد العمل في الفيوم خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يستكمل باقي مشاهد العمل في المملكة العربية السعودية، ليكون أول من يصور عمل فني فى مدينة نيوم.

أبطال فيلم أسد أسود

ويشارك محمد رمضان بطولة فيلم أسد أسود، عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وتأليف وإخراج محمد دياب.

قصة فيلم أسد أسود

يتناول فيلم أسد أسود فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، شارك رمضان مؤخرًا بالغناء في حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وغنى في ملعب إبيمبي الأولمبي بمدينة أبيدجان الإيفوارية، وحملت الأغنية عنوان أكوابا، وشاركه في غنائها النيجيرية يمي ألاد والفرقة الموسيقية الإيفوارية ماچيك سيستم، وتنوعت بين الأفروبيت والراب والزغلو، مما جسد اندماجًا موسيقيًا مختلفًا متجذرًا بعمق في تقاليد البطولة.

آخر أعمال محمد رمضان في الدراما

والجدير بالذكر ان الفنان محمد رمضان قد حقق نجاحًا كبيرا في رمضان الماضي 2023، وتصدر محركات البحث على جوجل، من خلال مسلسل جعفر العمدة، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد رمضان في السينائي

وعرض مؤخرًا لمحمد رمضان في دور العرض السينمائي فيلم ع الزيرو، والذي جمع 13 مليون و522 ألف جنيه في إجمالي إيراداته بعد 72 يوم بدور العرض السينمائي، وضم في بطولته بجوار رمضان كل من نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

