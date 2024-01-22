نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد سعد يطرح أغنية "بعتذرلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم أحمد سعد حالة النشاط الفني التي يعيشها، حيث يستعد غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً لطرح أحدث أعماله الغنائيه “بعتذرلك” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، بعد النجاح الضخم الذي حققه مؤخرًا من خلال أغنية “كله فالصو” مع بهاء سلطان.

وشوق أحمد سعد جمهوره لأغنيته الجديدة حيث طرح البرومو الدعائي للأغنية، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” وعلق قائلًا: “بعتذرلك.. بكرة الساعة 6 مساء على قناة اليوتيوب وكل المنصات”.

وكان قد بدأ أحمد سعد حمله الترويج عن أغنيته الجديدة "بعتذرلك" في الأيام الماضية، ونشر البرومو التشويقي للكليب على صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليه قائلًا: "وان قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبًا".

أغنية "بعتذرلك" من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.

كلمات أغنية بعتذرلك

وتقول كلمات الأغنية في البرومو: "بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام واني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام واني جاهل في المعاملة والمجامله والاهتمام واني عاجز إني أفسّر صوت مشاعري واني خام".