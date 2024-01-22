منة شلبي تكشف عن خطتها الفنية الفترة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت منة شلبي خلال لقائها بقناة onetv lebanon، عن موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بالإضافة لتفاصيل الأعمال التي تحضر لها في الفترة الحالية.

منة شلبي تكشف عن خطتها الفنية الفترة القادمة

وقالت منة شلبي: ‘مبسوطة بالتطور والانبهار اللي حصل في حفل joy awards، وحسيت إنهم فاتحين العالم على بعض، ومكنتش مصدقة لما شوفت أنتوني هوبكنز، مش هشارك في عمل درامي لرمضان 2024 والسنة دي أنا congé وواخدة إجازة، ومشغولة بتصوير أفلام’.

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية أخري، تواصل منة شلبي في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في فيلم الهوى سلطان، وتجسد خلاله شخصية موظفة في مصلحة حكومية، ويشاركها بطولة العمل كل من أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

تحضر منة أيضًا لمسرحية بعنوان فرايداي، والتي تجسد فيها شخصية راقصة استعراضية، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي، أيضًا تعاقدت منة مؤخرًا على المشاركة في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال منة شلبي

والجدير بالذكر ان الفنانة منة شلبي، قد ظهرت ضيف شرف بصوتها ضمن أحداث فيلم البعبع، والذي عرض خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، وحقق 43 مليون و578 ألف جنيه خلال 6 شهور عرض، من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم منة شلبي، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، قدمت في الموسم الرمضاني الماضي 2023، مسلسل تغيير جو، وشاركها بطولته إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، محمود قابيل، عصام عمر، وصالح بكري، والعمل قصة وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح.