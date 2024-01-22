نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادية عبدالغني: يمكن اعتباري معتزلة للفن وتنبأت بنجومية السقا وهنيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة فادية عبدالغني عن سبب اعتذارها عن فيلم معالي الوزير من بطولة أحمد زكي، وعن آرائها حول عدد من نجوم، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج ‘واحد من الناس’، الذي يُعرض على قناة الحياة.

سبب ابتعاد فادية عبدالغني عن الفن

وقالت فادية عبدالغني: ‘حاليًا يمكن اعتباري معتزلة للفن لأني لا أعمل، ولكني لدي أحلام كثير في الفن والتمثيل ضاعت ومازالت تضيع، لأن رأيي من دماغي وينقصني الذكاء الاجتماعي، وأنا لست مترددة ولكن أحيانًا تصعب علي نفسي عندما أجد أنه ليس هناك تقدير لي، حيث أظل بلا عمل فني وأنا أحب الفن’.

سبب اعتذار فادية عبدالغني عن فيلم معالي الوزير

وأضافت ‘عبدالغني’، العمل مع أحمد زكي بفيلم معالي الوزير شرف لي، ولكني اعتذرت عن الفيلم وذهب الدور إلى لبلبة، وذلك بسبب رفضي تقديم مشهد أظهر خلاله بزي معين، وأنا عندي لاءات في الفن، منها عندما يكون اللبس الذي سأرتديه فاضح أو المشهد الذي أقدمه غير مقبول.

أعمال عرضت علي فادية عبدالغني ولم تشارك فيها

واستكملت فادية عبدالغني، كنت أتعاون مع الزعيم عادل إمام في أحد الأعمال، وقام بعرض الدور علي، ولكني وجدت زميلة أخرى تقوم بالدور في النهاية، وهذا الأمر يحدث كثيرًا، أيضًا في مسلسل محمود المصري مع محمود عبدالعزيز عُرض علي أحد الأدوار به، ولكني سألت عن ترتيب اسمي على التتر وحدثت أزمة وقتها وقدمت فنانة أخرى دوري.

رأي فادية عبدالغني في النجوم

واختتمت فادية عبدالغني: تنبأت بنجومية محمد هنيدي عند مشاركته في مسرحية الدكتور زعتر، وقدمت معه فيلم يا أنا يا خالتي، واستمتعت جدًا بالعمل معه وكانت كواليس تعاونا رائعة، كما أحب العمل مع أحمد السقا وهو زي ابني وكانت بدايته في مسلسل نصف ربيع الآخر وتوقعت له النجاح والنجومية ومعه حنان ترك، محمد رمضان كذلك موهبة قوية جدًا وممثل رائع وهو الآن أنضج فنيًا وأكثر خبرة، وأتابع أعمال أمير كرارة أيضًا وهو مميز، كما أن هند صبري ومنة شلبي ممثلتان من العيار الثقيل.

مواعيد عرض برنامج واحد من الناس



يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة.

اخر اعمال فادية عبدالغني

وكان اخر اعمال فادية عبدالغني هو مسلسل “دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزیز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، وغيرهم، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.