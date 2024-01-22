نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يتذكر والدته بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تذكر الفنان حمادة هلال والدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك حيث نشر صورة تجمعه بشقيقات والدته معلقًا عليها “خالاتي الغالين حبايب أمي الله يرحمها ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم”

حمادة هلال وعائلته

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال أغنية “ متحملاني” والذي طرحها في مايو الماضي وحققت نجاحًا ساحقًا فور نزولها.

كلمات أغنية “ متحملاني”

ربنا بيراضي وراضاني

لما بقيتي ليا وعلشاني

أنا متمنتش أكتر منك

بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ اما ضحكلي هداني

وأنتي هدية وتعويض ليا

عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

اسراري معاكي وعارفاها

انا امنك على نفسي الطالع

تكمل سكتي لو بدأها

الدعوة اللي انا عيشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

مين غيرك اعيش كدة وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم ابدًا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك في قلبي ده حب غالي

يا اغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي