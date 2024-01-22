نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دور ياسر جلال في مسلسل 'ألف ليلة وليلة' رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان ياسر جلال في بطولة مسلسل ألف ليلة وليلة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، وذلك بعد تأجيله للمشاركة في رمضان 2023؛ بسبب إنتاجه الضخم.

تفاصيل دور ياسر جلال في مسلسل ألف ليلة وليلة

ويجسد ياسر جلال شخصيتين في مسلسل ألف ليلة وليلة وهي شخصية شهريار بشعر أبيض ودقن بيضا، ويجسد شخصيه جودر ابن فاطمة وعمر هو بطل شعبي يخوض رحلة ممتعة.

أماكن تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة

بدأ‭ ‬ياسر‭ ‬جلال‭ ‬تصوير‭ ‬أول‭ ‬مشاهد‭ ‬المسلسل،‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإعلامي،‭ ‬كما إنه من‭ ‬المقرر‭ ‬أن يكون التصوير في بلغاريا‭ ‬وتركيا‭ ‬والمغرب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية، كما أن المسلسل مشاهدة متنوعة، حيث يظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

يضم مسلسل ألف ليلة وليلة عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، هنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة

ويجسد ياسر جلال خلال أحداث ألف ليلة وليلة شخصية شهريار، بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

آخر أعمال ياسر جلال

والجدير بالذكر ان آخر أعمال ياسر جلال هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، المكون من 15 حلقة،وشاركه البطولة كل من مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعي، ايضا شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول الفترة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم الأخوان، وما بعدها، كما سلط العمل الضوء على العديد من الأحداثمنها فض أعتصام رابعة، حادث الواحات، وغيرهم والعمل من إخراج بيتر ميمي، وحقق نجاح كبير وقت عرضه على مدار ثلاث مواسم.