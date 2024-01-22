نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي لـ فريق عمل "رحلة 404”: “حبيت تجربتنا سوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة منى زكي الشكر لفريق عمل فيلمها الجديد "رحلة 404”، من خلال مشاركة بوسترات فريق العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





منى زكي توجه الشكر لفريق عمل “رحلة 404”





وعلقت منى زكي على بوسترات الفيلم قائلة: "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أناحقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".





وتابعت منى قائلة: “شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمانيكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضاً زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة،ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي،وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي”.





وأضافت منى قائلة: “وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارستالموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني و بابداع حقيقي، وأولا وأخرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهودهو إيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما”.





تفاصيل فيلم “رحلة 404”

تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغيرشرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.





أبطال فيلم رحلة 404



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالدالصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

تفاصيل الفيلم

الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاجالسينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعهسينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.