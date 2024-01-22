نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. حلمى عبد الباقي يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي المطرب حلمي عبدالباقي لأول مرة مع فرقة النهر الفراتي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مصطفي مسعد في ساقية الصاوي غدًا الثلاثاء، حيث يقدم حلمي مع الفرقة عددًا من أغانية الشهيرة بالإضافة لمجموعة من أغاني التراث.

نجوم حفل ساقية الصاوي غدا

ويشارك في الحفل رحاب صالح نجمة برنامج ذا فويس ولأول مرة يقوم بالغناء مع الفرقه الملحن تامر كروان ومن نجوم الفرقه يشارك حاتم نور ورابعة وشادي البنان وأحمد جوده وياسمين وأحمد حماده، ويشارك الفرقة الشاعر محمد الفراتي مؤسس الفرقة بمجموعة من قصائده الشعرية.

أحدث أعمال حلمى عبد الباقي

ومن ناحية اخري، سيطرح النجم الكبير حلمي عبد الباقي الفترة القادمة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

اخر اعمال حلمى عبد الباقي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان حلمي عبد الباقي، هي أغنية "ظلموك يا غالي"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات زياد حسن، وألحان عُمر عادل، وتوزيع أسامة سعي، وكان حلمي قد طرح مؤخرًا أغنيته الشهيرة "وداع" بتوزيع موسيقي جديد، وذلك تجديدا لنجاحها الذي حققته وقت أن قدمها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991.

كلمات أغنية ظلموك يا غالي

بيقولو عنك مش مجرد حد عادي

وانك جميل وأنك مدمرتش حياتي

معرفش مين وصلهم. انك مثالي

بيقولو عنك مش مجرد حد عادي

وانك مكانك عندي لسه وقلبي فاضي

وإن انت فتره متتنسيش وكبير وعالي

عاملين حكايتك قصه من ضمن حكاياتي

وانك جميل وانك مدمرتش حياتي

معرفش مين وصلهم انك مثالي

ظلموك ياغالي

فاكرني لسه بحنلك لو جيت في بالي

فاكرني لسه بعدلك غيبه الليالي

وان انت شبت مكان كبير ونزلت بالفصل الاخير

بس الحقيقه انك مشيت والسعد جالي

ظلموك ياغالي فاكرني لسه بحنلك لو جيت في بالي

فاكرني لسه بعدلك غيبه الليالي

وان انت سبت مكان كبير ونزلت بالفصل الاخير

بس الحقيقه انك مشيت والسعد جالي

وحياه سنيني اللي انت هتعيش تفتكرها

فيه ناس كتير في حياتي ومكنتش فاكرها

كنت أنت أول غلطه والغلطه الاخيره

متعش بس الوهم وتصدق خيالك

الباب يفوت ألف مش واحد بدالك

وقتك خلص ياحبيبي وأنا فضيتها سيره

ظلموك ياغالي