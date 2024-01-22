نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل ألبوم "السيدة الأولى" أحدث أعمال المطربة أحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم «السيدة الأولى» ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، الألبوم يحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، والتوزيع المتميز.

اغاني ألبوم "السيدة الأولى"

والأغاني هى، «السيدة الأولى» كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.

تفاصيل ألبوم “السيدة الأولى”

وجاءت اغنية ياهلا من كلمات الشاعر على المساعد، الحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع عصام الشرايطي، مكس المهندس جاسم محمد.

بينما جاءت اغنية لله درك من كلمات الشاعر علي مساعد، الحان الدكتور طلال، توزيع عمرالصباغ، مكس المهندس جاسم محمد

واغنية أيام الصفاء من كلمات الشاعر الامير عبدالله الفيصل، الحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع عمر الصباغ، مكس المهندس الكبير جاسم محمد.

واغنية اخفي الهوى من كلمات سلطان العاشقين ابن الفارض، الحان الدكتور طلال، توزيع عصام الشرايطي، مكس المهندس الكبير جاسم محمد.

آخر أعمال المطربة أحلام الغنائية

والجدير بالذكر ان آخر أعمال المطربة أحلام الغنائية، وهي تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع النمصات الاستماع في الوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيع وتريات تامر غنيم، وايضا طرحت ألبوم "فدوة عيونك" الذي احتوى على 24 أغنية باللهجة الخليجية، ومنهم: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك، طرحت أغنية حالو حلو، والأغنية من كلمات محمد البدري، وتوزيع نادر أنيس.

كلمات أغنية حالو يا حلو

ان جيت للحق والله إحنا اللي ضيوف عليك

بتجيلنا باحلا طله والخير والبركه فيك

الخير والبركه فيك

ان جيت للحق والله إحنا اللي ضيوف عليك

بتجيلنا باحلا طله والخير والبركه فيك

الخير والبركه فيك

حلوا يا حلوا رمضان كريم يا حلوا

حلوا يا حلوا انوارا الحلوه هلوا

روحنا بتفرح معاك على طول مستنياك

روحنا بترتاح معاك على طول مستنياك

ده العيد هنا أو هناك عمرو ما يجي الا بيك

حلوا يا حلوا

روحنا بتفرح معاك على طول مستنياك

روحنا بترتاح معاك على طول مستنياك

ده العيد هنا أو هناك عمرو ما يجي الا بيك

ان جيت للحق والله إحنا اللي ضيوف عليك

بتجيلنا باحلا طله والخير والبركه فيك

الخير والبركه فيك

حلوا يا حلوا رمضان كريم يا حلوا

حلوا يا حلوا انوارا الحلوه هلوا