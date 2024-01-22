نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد الطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.





وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة جذابة، في جلسة تصوير خاصة لصالح إحدى ماركات المجوهرات الشهيرة ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: "قمر، هترجعي لأحمد امتي، حبيبة الملايين،انتي في حتة تانية والله، طب ايه يا وحش الكون ريحي قلبنا وقولي الخبر كاذب وانتوا مش منفصلين وده مقلب وكده"





إطلالة ياسمين عبدالعزيز





ارتدت ياسمين فستان جلد لامع باللون البني، بتصميم مميز، ليكشف عن جمال انوثتها، واعتمدت ياسمين على ترك شعرها المبلل منسدلاعلى كتفيها بتصفيفة إنسيابية ومميزة،وتزينت بكولية وقرطين وانسيال،واسورة،لازوردي، زاد من جمالها واطلالتها

واختارت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،والكحل الاسود التي ابرز جمال عيونها،كما اعتمدت ياسمين،في المكياج على الالوان الناعمة والكحل الاسود التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر.





طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي





أعلنت الفنانه ياسمين عبدالعزيز، خلال الأيام الماضية إنفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ياسمين في منشورها عبر إنستجرام قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشراتتدل عليه من قبل الطرفين.





ياسمين عبدالعزيز تنفي خيانة زوجها السابق





شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ترد من خلال على الشائعات المترددة بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، والتي تشير أن انفصالهما جاء بسبب خيانته لها.





وكتبت ياسمين عبدالعزيز في منشورها قائلة: “اشهد امام الله ان هذا الرجل لم يخونني خلال ٥ سنين جواز وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)”.





آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.





أحداث مسلسل “ضرب نار”





وتدور أحداث العمل في صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات فيتحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلفعن ما عرض سابقًا.













أبطال مسلسل “ضرب نان”





وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمدعبداللهمحمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا،لبنىونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصرعبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.