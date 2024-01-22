نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حسن يوسف على اعتزاله الفن بعد رحيل ابنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان حسن يوسف، على اعتزاله الفن بعد تصريحات زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، موضحا أن وفاة ابنه الراحل عبد الله أثرت عليه بشكل كبير.

وتابع حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"،:"أنا الحمد لله بخير وكويس.. وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا، لأن الوجع اللي جوايا وجع الإبن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس أتعودت تشوفني فيها.. وأنا لسه جوايا الوجع ده".

وأضاف حسن يوسف، أنه راضي بقضاء الله ولا يستطيع سوى أن يقول الحمد لله على كل شي فهو لا يد فيه، مردفا أنه لم يشاهد أو يتابع تكريم الفنانة نجاة في حفل جوي أوردز بالسعودية.

وأشار حسن يوسف، إلى أنه يقضي وقته الحالي في قرآة القرآن الكريم، ولو في حالة عرض عليه أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر الذي سيتقاضاه مناسب له، وقتها سوف يفكر في الموضوع.. لكن لو غير ذلك فليس هناك نية للعودة.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



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