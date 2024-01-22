ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها: “كل سنة وانت مرتاح البال يا عمري"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة ريهام حجاج، زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعيد ميلاده والذي يحل اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر يناير الجاري، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





رسالة ريهام حجاج لزوجها في عيد ميلاده

وشاركت ريهام حجاج صور تجمعها بزوجها محمد حلاوة عبر حسابها في انستجرام وعلقت عليها، قائلة: كل سنة وأنت حبيبي وطيب وسعيد ومتهني ومستور ومرتاح البال يا عمري،ربنا يرضي عنك دايما ويخليك ليا ولولادك ولحبايبنا ومايحرمناش منك أبدا يا رب.. أول عيد ميلاد مع يوسف وچميلة ربنا يحفظهم ويخلليهم.. بحبك يا روح قلبي.





تعليق ريهام حجاج على شائعة سعادتها بطلاق ياسمين عبدالعزيز





علقت الفنانة ريهام حجاج، على شائعة نشرها منشورا تعرب فيه عن سعادتها بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من خلال فيديو عبر حسابهاالشخصي على موقع "إنستجرام".





وقالت ريهام حجاج: “عيب احترموا نفسكم وخلوا عندكم دين وأخلاق بدل الانحدار اللي بقيتوا فيه دا، بقالي ٦ سنيين بيطلع عليا اشاعاتومش برد النهاردة قررت أرد لاني بقالي ٤ ساعات ممسكتش الموبايل وفجأة لقيت بيتقال إني نزلت بوست وانا معملتش كدة، والناس بتبعتليتقولي انتي منزلتيش حاجه ولا عملتي كده”.





أحدث أعمال ريهام حجاج





تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم" صدفة" بطريقة مكثفة، ومن المقرر عرضة فيالسباق الرمضاني المقبل 2024، والعمل بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، ميار الغيطي، نورإيهاب، رشدي الشامي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





آخر أعمال ريهام حجاج





يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج الدرامية مسلسل جميلة، بطولة عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداث العملفي إطار تشويقي اجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل،كما حققت ريهام من خلاله رد فعل واسع وتفاعل معها الجمهور.