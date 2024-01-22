نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في السعودية.. محمد أنور يتغازل في نجاة الصغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغازل الفنان محمد أنور في الفنانة القديرة نجاة الصغيرة حيث نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك صورة تجمعه بالنجمة نجاة الصغيرة وزوجته نوران أثناء تواجدهم بالسعودية معلقًا عليها “ مع الجميله العظيمه نجاة الصغير”

نجاة الصغيرة ومحمد أنور

آخر أعمال محمد أنور المسرحية

و من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد أنور مسرحية “ زواج اصطناعي" وذلك بديلًا عن الفنان محمد أنور والذي اعتذر عن موسم الرياض وذلك بسبب أحداث غزة.

أبطال مسرحية “ زواج اصطناعي”

شارك في بطولة الفنانة مي عز الدين، الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد أنور، والفنان مصطفى غريب، والفنان سليمان عيد والفنانة إيمان السيد، والفنانة دنيا سامي، والفنانة دنيا المصري.

آخر أعمال الفنان محمد أنور السينمائية

و في السياق ذاته كانت آخر أعمال الفنان محمد أنور السينمائية فيلم “ البعبع” والذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال فيلم “ البعبع”

بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبرى والفنان محمد عبدالرحمن توتا والفنان محمد أنور والفنان باسم سمرة والفنان محمد عبدالعظيم والفنان القدير محمد محمود، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

أحداث فيلم “ البعبع”

يدور أحداث فيلم “ البعبع” حول رجل عصابة يخرج من السجن، ليفاجأ بأن لديه طفلين، ابنة وابن، ثم يُتورط في سرقة آثار ليهربوا سويًا، وتحدث بينهم مفارقات، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الأكشن الكوميدي.